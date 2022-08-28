"إكسبريس": الاتحاد الأوروبي يخشى ضربة روسية قاضية على قطاع الطاقة

حذر موقع "إكسبرس" من قطع روسيا التام لإمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي عبر "السيل الشمالي 1"، ما قد يؤدي إلى نفاد احتياطيات الغاز الأوروبية حتى نهاية العام الجاري، مع حلول الصقيع.

وفي مقال بعنوان "هل ستستأنف روسيا ضخ الغاز؟" نقل الصحفي تيبو سبيرلي تعليقات خبير أمن الطاقة فاليري تشاو، الذي قال إن "الاتحاد الأوروبي في حالة فوضى، لأن بوتين قد يوجه ضربة قاضية في حرب الطاقة".

وأضاف أنه لا يوجد لدى الاتحاد حتى الآن مصادر بديلة عن الغاز الروسي لتجنب مثل هذا السيناريو.

وكتب سبيرلي: "على الرغم من استراتيجيته في التنويع، فلا يزال الاتحاد الأوروبي يعتمد إلى حد كبير على روسيا للحفاظ على احتياطيات الغاز لديه عند مستوى معقول".

المصدر: موقع "إكسبرس"