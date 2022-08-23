حزب البديل من أجل ألمانيا يعتزم تنظيم مسيرة للمطالبة بتشغيل خط أنابيب "السيل الشمالي 2"
Sputnik
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قال زعيم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المعارض تينو كروبالا، إن الحزب سينظم مسيرة كبيرة في برلين يوم 8 أكتوبر، لمطالبة السلطات الألمانية بتشغيل خط أنابيب "السيل الشمالي 2".
واستشهد النائب ببيانات دراسة استقصائية لقناتي "RTL"و "N-TV" الألمانيتين، بأن حوالي 40% من المواطنين الألمان يؤيدون تشغيل "السيل الشمالي 2"، ومن بين سكان ألمانيا الشرقية وصلت النسبة 60%.
المصدر: نوفوستي