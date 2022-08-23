حزب البديل من أجل ألمانيا يعتزم تنظيم مسيرة للمطالبة بتشغيل خط أنابيب "السيل الشمالي 2"

قال زعيم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المعارض تينو كروبالا، إن الحزب سينظم مسيرة كبيرة في برلين يوم 8 أكتوبر، لمطالبة السلطات الألمانية بتشغيل خط أنابيب "السيل الشمالي 2".

واستشهد النائب ببيانات دراسة استقصائية لقناتي "RTL"و "N-TV" الألمانيتين، بأن حوالي 40% من المواطنين الألمان يؤيدون تشغيل "السيل الشمالي 2"، ومن بين سكان ألمانيا الشرقية وصلت النسبة 60%.

المصدر: نوفوستي