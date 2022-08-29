قائد المنطقة العسكرية المركزية يمنح أنواط الشجاعة لتحرير لوغانسك

قام قائد المنطقة العسكرية المركزية في روسيا، اللواء ألكسندر لابين، بتقليد أنواط الشجاعة للجنود الذين أظهروا بسالة وبطولة خلال عملية تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية.

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كذلك قدم لابين، اليوم الاثنين، نوط بيروغوف إلى الأطباء العسكريين، ممن أظهروا نكرانا فريدا للذات، وخاطروا بحياتهم لتقديم الرعاية الطبية.

وقال لابين في خطابه إلى العسكريين: "لقد هزمنا العدو، وحررنا جمهورية لوغانسك الشعبية بفضل مجهوداتكم الحاسمة وشجاعتكم وبطولتكم. واليوم، بإمكان المواطنين أن ينظروا بجسارة نحو المستقبل. إن الوطن فخور بكم، ويعتز بكم، فحافظوا على أنفسكم وعلى مرؤوسيكم وتذكروا دائما أن العدو سيهزم، والنصر لنا!".

وقد تلقى حوالي 50 جنديا أنواط الشجاعة، وميداليات "لخدمة الوطن" و"للبسالة" ونوط سوفوروف. كذلك حصل عدد من العسكريين على رتبة ضابط أول برتبة "ملازم" وغيرها من الرتب العسكرية التالية قبل الموعد المحدد تقديرا لجهودهم في عملية تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية