الدفاع الروسية: إسقاط أربع مقاتلات و9 مسيرات أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط المقاتلات الروسية لـ 3 مقاتلات أوكرانية في الجو من طراز "سو-24" و"سو-25" و"ميغ-29"، وإسقاط مقاتلة "سو-25" بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية.

جاء ذلك في التقرير اليومي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسي، الفريق إيغور كوناشينكوف، حيث أشار إلى أن القوات المسلحة الروسية تواصل عمليتها الخاصة بينما يتكبد العدو خسائر فادحة على كل الجبهات.

تم تحييد أكثر من 350 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو على أراضي حوض بناء السفن في مدينة نيكولاييف، و20 وحدة من المعدات العسكرية من احتياطي مجموعة كاخوفكا العملياتية والتكتيكية.

كما تمكنت القوات الفضائية الجوية الروسية من تحييد ما يصل إلى 70 عسكريا نتيجة قصف بأسلحة دقيقة التوجيه لنقطة الانتشار المؤقتة للواء المشاة الآلي رقم 59 في الجزء الشرقي من مدينة نيكولاييف، كما تدم تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية و10 مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز 2إس1 "غفوزديكا" وأكثر من 10 وحدات من السيارات والمعدات الخاصة.

إقرأ المزيد

كذلك فقد تم تصفية مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة للكتيبة 242 من لواء الدفاع الإقليمي رقم 241 المنتشر من كييف بالقرب من قرية "ديمينتيفكا" بمنطقة خاركوف، حيث لقي 5 مسلحين مصرعهم على الفور، وتم أسر 10 جنود أوكرانيين آخرين.

كما دمرت القوات الجوية الروسية موقعين للقيادة بالقرب من قرية "بيريزنيغوفاتويه" بمنطقة نيكولاييف، ومستودع ذخيرة بالقرب من قرية "سيفيرسك"، بالإضافة إلى 7 مركبات مدرعة من اللواء 60 ميكانيكي من القوات المسلحة الأوكرانية في حي "بيلوغوريه" بمنطقة زابوروجيه.

وكجزء من مكافحة مجموعات راجمات الصواريخ، تم تدمير فصيل من راجمات الصواريخ المتعددة "إعصار" في مواقع إطلاق النار بالقرب من قرية "كونستانتينوفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

كذلك ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية 11 موقعا للقيادة ووحدات مدفعية في مواقع إطلاق النيران في 102 منطقة، بالإضافة إلى أماكن تمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 123 مقاطعة.

كذلك فقد أسقطت المقاتلات الروسية 3 مقاتلات أوكرانية في الجو من طراز "سو-25" و"سو-24" في مناطق قرى "نوفوأوكراينكا" و"بارفينكوفا" بجمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك مقاتلة من طراز "ميغ-29" في منطقة "باشتانكي" بمنطقة نيكولاييف.

بالإضافة إلى ذلك فقد أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25" في حي "شيروكويه" بمنطقة نيكولاييف.

كذلك دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 9 مسيرات أوكرانية في مناطق قرى "ديبروفنويه" و"غلوبوكويه" و"لوكيانتسي" و"براجكوفكا" و"ليبتسي" و"بيشانويه" بمنطقة خاركوف، و"سنيغيريفكا" بمنطقة نيكولاييف و"كاربوفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

كما تم اعتراض 5 صواريخ باليستية أوكرانية من طراز "توتشكا-أو" فوق قرى "فيسيولايا تاراسوفكا" و"بوكروفسكويه" و"كونستانتينوفكا" و"ليسيتشانسك" بجمهورية لوغانسك الشعبية و"كوستيركا" بمنطقة خيرسون.

وتم إسقاط 18 قذيفة من راجمة الصواريخ المتعددة "إعصار" في الهواء في مناطق قرى "توبولسكويه" و"دولغينكويه" و"سوليغوفكا" بمنطقة خاركوف و"خارتسيزك" و"أفدييفكا" و"كاربوفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية و"روداكوفو" و"سميلويه" و"زيموغوريه" و"لوتيكوفو" بجمهورية لوغانسك الشعبية، وفي مدينة "لوغانسك".

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

247 طائرة

137 مروحية

1522 طائرة بدون طيار

354 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

4050 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

744 راجمة صواريخ متعددة

3145 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

4192 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية