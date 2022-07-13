الدفاع الروسية تنشر لقطات لعمل راجمات الصواريخ "إعصار"

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من العمل القتالي لأطقم أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق "أوراغان" (الإعصار).

في سياق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تواصل وحدات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مهام إطلاق النار لتدمير المواقع العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بغرض تدمير وحدات المدفعية والهياكل الدفاعية ومواقع القيادة وتدمير الأسلحة والمعدات العسكرية.

إقرأ المزيد

تكشف أطقم المسيرات المواقع المموهة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتنقل تلك البيانات إلى مركز قيادة المدفعية، وبعد تلقي إحداثيات الأهداف، وكذلك البيانات الاستخبارية المختلفة، قبل أن تهاجم أطقم راجمات الصواريخ "أوروغان" عيار 220 ملم التابعة للمنطقة العسكرية الغربية مواقع العدو المحددة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية