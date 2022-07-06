قديروف يستقبل عناصر وقيادات من "قوات أحمد" الشيشانية بعد أداء مهمتهم بنجاح في لوغانسك
Sputnik KIRILL KALLINIKOV
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استقبل رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، عددا من قادة وأفراد قوات "أحمد" الروسية الخاصة، عادوا من جمهورية لوغانسك الشعبية المحررة.
وكتب قديروف على "تلغرام" أنه "نقل إليهم وإلى العسكريين الذين أدوا واجبهم، عبارات الشكر باسمه ونيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وقلد قديروف المقاتلين الأوسمة والميداليات، مشيرا إلى أنهم "حققوا نجاحات بارزة أثناء العملية الروسية الخاصة" في أوكرانيا.
المصدر: تاس