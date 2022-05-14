 
مباشر

الدفاع الروسية: مقتل 10 جنود سوريين في استهداف حافلة تقلهم بصاروخ "تاو" المضاد للدبابات

أخبار روسيا

الدفاع الروسية: مقتل 10 جنود سوريين في استهداف حافلة تقلهم بصاروخ
Sputnik
عنصر من الجيش السوري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t0ps

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن إرهابيين استهدفوا حافلة تقل جنودا سوريين يوم أمس بصاروخ من نوع "تاو" المضاد للدبابات، ما أدى إلى مقتل 10 جنود وإصابة 12 آخرين.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، العميد البحري أوليغ جورافليف، إن "مسلحين إرهابيين أطلقوا صاروخا على حافلة صغيرة تقل جنودا (سوريين) من نوع "تاو" المضاد للدبابات، بمنطقة عنجارة بريف حلب الغربي".

إقرأ المزيد
مقتل 10 جنود سوريين باستهداف حافلتهم بصاروخ بريف حلب الغربي
مقتل 10 جنود سوريين باستهداف حافلتهم بصاروخ بريف حلب الغربي

وأضاف أن الاستهداف أسفر عن "مقتل 10 وإصابة 12 جنديا سوريا".

المصدر: "تاس" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا