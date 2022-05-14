الدفاع الروسية: مقتل 10 جنود سوريين في استهداف حافلة تقلهم بصاروخ "تاو" المضاد للدبابات
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن إرهابيين استهدفوا حافلة تقل جنودا سوريين يوم أمس بصاروخ من نوع "تاو" المضاد للدبابات، ما أدى إلى مقتل 10 جنود وإصابة 12 آخرين.
وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، العميد البحري أوليغ جورافليف، إن "مسلحين إرهابيين أطلقوا صاروخا على حافلة صغيرة تقل جنودا (سوريين) من نوع "تاو" المضاد للدبابات، بمنطقة عنجارة بريف حلب الغربي".
وأضاف أن الاستهداف أسفر عن "مقتل 10 وإصابة 12 جنديا سوريا".
المصدر: "تاس"