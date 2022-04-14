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الجيش الروسي يسلم أكثر من 30 طنا من المساعدات الإنسانية إلى منطقة خاركوف

أخبار روسيا

الجيش الروسي يسلم أكثر من 30 طنا من المساعدات الإنسانية إلى منطقة خاركوف
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من الجيش الروسي قامت بتسليم أكثر من 30 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان منطقة خاركوف بأوكرانيا.

وجاء في بيان الوزارة: "خلال عملية عسكرية خاصة، سلم الجنود الروس معونة إنسانية أخرى إلى منطقة خاركوف. وهذه المساعدة الإنسانية التي يبلغ حجمها الإجمالي أكثر من 30 طنا، تم  نقل المواد الأساسية منها والطرود الغذائية أولاً وقبل كل شيء إلى العائلات التي لديها أطفال".

المصدر: نوفوستي

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