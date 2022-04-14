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"بلومبيرغ": المفوضية الأوروبية ترى أن مرسوم دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل ينتهك العقوبات على موسكو

أخبار روسيا

Gettyimages.ru
أنابيب غاز مشروع السيل الشمالي 2
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أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن المفوضية الأوروبية درست مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القاضي بدفع الدول غير الصديقة ثمن الغاز الروسي بالروبل، مشيرة إلى أن المرسوم ينتهك العقوبات.

وقالت مصادر مطلعة للوكالة إن "المفوضية الأوروبية قدمت للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحليلا قانونيا أوليا للمرسوم".

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وأضافت أن "المفوضية رأت أن المرسوم يخلق "ظروفا قانونية جديدة" مفادها بأن روسيا ستسيطر على المعاملات وستكون قادرة على تنظيم سعر الصرف لصالحها".

وتابعت أن بروكسل أشارت إلى أن "الآلية الواردة في المرسوم ستنتهك الإجراءات التقييدية" للاتحاد الأوروبي على الحكومة الروسية والبنك المركزي، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي" 

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