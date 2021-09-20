لأول مرة منذ عقود.. خمسة أحزاب تنجح في الدخول إلى مجلس الدوما الروسي

بعد فرز 40% من أوراق الاقتراع، تدخل خمسة أحزاب لمجلس الدوما الروسي (النواب) لأول مرة منذ عقود، بعد أن كانت أربعة أحزاب فقط.

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وهذه الأحزاب الخمسة هي: "روسيا الموحدة" و"الحزب الشيوعي" و"الحزب الديمقراطي الليبرالي" و"روسيا العادلة – من أجل الحقيقة" و"الناس الجدد" الذي هو حزب جديد يدخل مجلس النواب (الدوما) لأول مرة.

وتشير بيانات لجنة الانتخابات المركزية إلى أن مرشحي حزب "روسيا الموحدة" يحققون حتى الآن فوزا بالأغلبية الساحقة في الدوائر الانتخابية ذات التفويض الواحد، ويحصلون على نتائج أفضل من الأحزاب الأخرى في الانتخابات بجميع المجالس التشريعية في المناطق.

وصرّح نيكولاي بوليف، نائب رئيس لجنة الانتخابات الروسية المركزية، بأن نسبة المشاركة النهائية في دورة الانتخابات التشريعية الحالية ستعلن هذا اليوم.

وحصلت "روسيا الموحدة" على 45.54 ٪ وفقا لنتائج التصويت بالنسبة للقوائم الحزبية وتتصدر التصويت في الدوائر الانتخابية ذات التفويض الواحد، حيث يتقدم مرشحوها في 193 من أصل 225.

وكان زعيم تكتل روسيا الموحدة في مجلس النواب ، سيرغي نيفيروف ، قد صرّح بأن تكتله وفقا لنتائج الانتخابات، تجدد بنحو النصف.

ويأتي "الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية"، وفقا لهذه النتائج في المرتبة الثانية، حيث حصل على 21.66%، أي حوالي 1.6 مرة أكثر من انتخابات عام 2016 وكانت 13.34%. كما يتصدر مرشحوه 16 دائرة انتخابية ذات التفويض الواحد.

ويضاف إلى الحزبين السابقين "الحزب الليبيرالي الديمقراطي" الذي بلغت نسبته حتى الآن 8.22%، وبعده يأتي "حزب روسيا العادلة من أجل الحقيقة" الذي حصل على 7.57%، فيما حصل "حزب الناس الجدد" على 6.14%، متجاوزا بذلك حاجز 5% الذي يؤهل للدخول إلى البرلمان.

المصدر: تاس