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مناورات لغواصات روسية على عمق يزيد عن 500 متر

أخبار روسيا

مناورات لغواصات روسية على عمق يزيد عن 500 متر
Sputnik
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بدأ الأسطول الشمالي الروسي مناورات خاصة في بحر بارنتس وبحر النرويج، لاختبار الغواصات في المياه العميقة.

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وقال بيان للأسطول الشمالي الروسي: "يشارك في الحدث أطقم عدة غواصات، بما في ذلك من الجيل الرابع".

وتجري الاختبارات على أعماق تزيد عن 500 متر، وهو الحد الأقصى لمعظم الغواصات الحديثة، فيما تنفذ التدريبات وفق المخطط وستستمر عدة أيام.

وفي أوائل يونيو جرت مناورات بحرية في بحر بارنتس، تمرنت خلالها 20 سفينة وغواصة على حماية حدود القطب الشمالي بدعم من 10 طائرات ومروحيات.

المصدر: نوفوستي

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