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قاذفات "تو -22 إم 3" تغرق حاملات طائرات عدو افتراضي في المحيط الهادئ

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قاذفات
Sputnik
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القاذفات الروسية بعيدة المدى " تو -22 إم 3 "، تمرنت على تدمير حاملات طائرات لعدو افتراضي، في إطار تدريبات أسطول المحيط الهادئ في المنطقة.

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وجرت في الفترة من 7 إلى 24 يونيو في القسم الأوسط من المحيط الهادئ، على مسافة حوالي 4.6 ألف كيلومتر جنوب شرق جزر الكوريل، مناورات بمشاركة أكثر من 20 سفينة وغواصة، وسفن دعم أسطول المحيط الهادي، بالإضافة إلى أكثر من 20 طائرة مروحية وطائرة نفاثة تابعة للبحرية وللقوات الجوية الفضائية الروسية.

 وقالت وزارة الدفاع الروسية في هذا الشأن: "في إطار التدريبات، نفذت قاذفات بعيدة المدى من طراز "تو -22 إم 3"، أقلعت من مطار في كامتشاتكا، مهام دورية ووجهت ضربات ضد تشكيل هجومي لحاملات طائرات لعدو افتراضي".

وأوضحت وزارة الدفاع أن المرحلة الرئيسة من تدريبات أسطول المحيط الهادئ في هذا المحيط قد اكتملت، وبدأت القوات المشاركة في العودة إلى قواعدها.  

وجرت هذه المناورات في الفترة من 7 إلى 24 يونيو، تحت قيادة قائد أسطول المحيط الهادئ، الأدميرال، سيرغي أفاكيانتس.

المصدر: نوفوستي

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