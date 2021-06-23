مقاتلة روسية تواكب طائرة استطلاع فوق بحر أوخوتسك

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من طراز "سو-30 إس إم" تابعة لها واكبت طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر أوخوتسك التابعة للمحيط الهادئ.

وأكد المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع للوزارة أن المقاتلة أقلعت بعد رصد وسائل مراقبة الأجواء التابعة للجيش الروسي اليوم الأربعاء هدفا يحلق فوق بحر أوخوتسك باتجاه حدود الدولة.

وكشفت المقاتلة أن الهدف المذكور هو طائرة استطلاع من طراز "بوينغ أرسي-135" تابعة لسلاح الجو الأمريكية ورافقتها فوق مياه بحر أوخوتسك.

المصدر: "تاس"