بوتين يوقع قانونا يلزم عمالقة تكنولوجيا المعلومات بفتح ممثليات لها في روسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يُلزم عمالقة تكنولوجيا المعلومات بفتح ممثليات لها في روسيا.

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وسيكون وفقا لهذا القانون على شركات تكنولوجيا المعلومات الدولية التي يبلغ عدد مستخدميها يوميا أكثر من 500 ألف مستخدم روسي، لزاما بفتح مكاتب في روسيا، وأيضا سيكون على مقدمي خدمات الاستضافة ومشغلي أنظمة الإعلان ومنظمي نشر المعلومات إنشاء نفس المكاتب، نظرا لأنها تستخدم أيضا البيانات الشخصية للمواطنين الروس.

وسيتوجب على هذه المكاتب أن تمثل بالكامل مصالح الشركات الأم وستصبح القناة الرئيسة للتفاعل مع المنظم الروسي، وسيتوجب على المكاتب التمثيلية إقامة حساب شخصي على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية الروسية المعنية بالإشراف على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستخدامه للتفاعل مع السلطات.

وسيتوجب أيضا على عمالقة تكنولوجيا المعلومات وضع نموذج عبر الإنترنت للطلبات المقدمة من الروس (سيتم تحديد التفاصيل بواسطة الهيئة الروسية المختصة روسكومنادزور) ومن يرفض الامتثال لهذا القانون، سيتهدده حظر على الإعلانات، وتقييد على تلقي الأموال من الروس، وحظر على نتائج البحث، وحظر على جمع البيانات الشخصية ونقلها إلى الخارج.

وسيسري قانون الممثليات في روسيا اعتبارا من 1 يناير 2022، وسيشمل شركات كبرى مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، وتويتر وواتساب وتيليغرام وغيرها.

المصدر: نوفوستي