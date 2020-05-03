الدفاع الروسية تتسلم أكثر من 30 منظومة صواريخ "تورنادو" بموجب حجوزات دفاع الدولة لعام 2020

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي سيستلم أكثر من ثلاثين منظومة منصات راجمات الصواريخ المتعددة الأغراض من طراز "تورنادو-جي" و"تورنادو-سي".

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "بحلول نهاية العام، سيتم تسليم أكثر من 30 منظومة إطلاق صاروخية حديثة متعددة الأغراض، إلى وحدات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية​​​. وفي إطار تنفيذ حجوزات الدولة لأغراض الدفاع، ستسلم شركات الصناعات الدفاعية، إلى وزارة الدفاع الروسية منظومات تورنادو-جي و "تورنادو-سي".

والجدير بالذكر أنه تم تصميم راجمة صواريخ "تونادو-جي"، على قاعدة راجمة الصواريخ "غراد"، وهي تتميز بالمواصفات الفنية والتكتيكية المحسنة، مما يجعلها تتفوق مثيلاتها السابقة في الميزات الفنية، مثل سرعة إطلاق القذائف، وبذخائر أكثر قوة، وكذلك توفر أنظمة التوجيه الآلي، والتسديد، والربط الطبوغرافي والملاحة.

كما تتضمن أحدث منظومة منصة إطلاق صاروخية متعددة الإطلاق "تورنادو-إس"، من عيار 300 ملم الروسية، مركبة قتالية حديثة مجهزة بنظام توجيه إطلاق نار آلي وصواريخ جديدة غير موجهة، بالإضافة إلى صواريخ قابلة للتعديل ورأس شديد الانفجار مع مدى إطلاق نار يزيد عن 100 كيلومتر.

المصدر: سبوتنيك