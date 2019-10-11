بوتين يعزي برائد الفضاء الـ11 في العالم
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/miws
أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن تعازيه برائد الفضاء السوفيتي أليكسي ليونوف، الذي رحل عن عمر ناهز الـ86 عاما الليلة الماضية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "أعرب الرئيس بوتين عن تعازيه العميقة في الراحل ليونوف"، الذي كانت تربطه به معرفة شخصية.
وقال بيسكوف: "كان بوتين معجبا جدا بشجاعة ليونوف، ويكن له الاحترام العميق. لقد التقيا عدة مرات، وبوتين يعتبر ليونوف إنسانا فذا".
توفي رائد الفضاء الحادي عشر في العالم أليكسي ليونوف يوم أمس في موسكو، عن عمر ناهز الـ86 عاما، وسجل له تاريخ الفضاء والبلاد، أول تحليق للإنسان في الفضاء بعيدا عن المركبة.
المصدر: "إنترفاكس"
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)