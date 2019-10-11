 
مباشر

بوتين يعزي برائد الفضاء الـ11 في العالم

أخبار روسيا

بوتين يعزي برائد الفضاء الـ11 في العالم
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/miws

أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن تعازيه برائد الفضاء السوفيتي أليكسي ليونوف، الذي رحل عن عمر ناهز الـ86 عاما الليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "أعرب الرئيس بوتين عن تعازيه العميقة في الراحل ليونوف"، الذي كانت تربطه به معرفة شخصية.

وقال بيسكوف: "كان بوتين معجبا جدا بشجاعة ليونوف، ويكن له الاحترام العميق. لقد التقيا عدة مرات، وبوتين يعتبر ليونوف إنسانا فذا".

إقرأ المزيد
رحيل أول رائد خرج إلى الفضاء المفتوح
رحيل أول رائد خرج إلى الفضاء المفتوح

توفي رائد الفضاء الحادي عشر في العالم أليكسي ليونوف يوم أمس في موسكو، عن عمر ناهز الـ86 عاما، وسجل له تاريخ الفضاء والبلاد، أول تحليق للإنسان في الفضاء بعيدا عن المركبة.

المصدر: "إنترفاكس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في الفلبين.. مباركة الحيوانات الأليفة بالماء المقدس في الكنيسة