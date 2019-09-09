نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات المحلية الروسية تبلغ 41.2%

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، أن النسبة المعدلة النهائية في الانتخابات الروسية التي جرت أمس الأحد بلغت 41,2%.

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وقالت بامفيلوفا أمام الصحفيين: "بلغ متوسط نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات المحلية في مختلف المناطق الروسية 41,2%. وإذا تمت المقارنة بالانتخابات التي جرت في يوم الاقتراع الموحد لعام 2018 فقد بلغت نسبة إقبال الناخبين فيها 37,6%".

وعقدت الانتخابات المحلية في يوم الاقتراع الموحد الذي شهدته روسيا أمس الأحد في 85 منطقة روسية، بما فيها الانتخابات لـ 13 مجلسا تشريعيا، والانتخابات المباشرة لـ 21 نائبا في مجلس الدوما لمختلف المدن الروسية.

وفي موسكو تدل معلومات لجنة الانتخابات المحلية بعد فرز 100% من الأصوات أنه تمت إعادة انتخاب 17 من 20 نائبا لمجلس دوما مدينة موسكو السابق قاموا بترشيح أنفسهم من جديد.

وحصل المرشحون المستقلون على 26 مقعدا في مجلس دوما مدينة موسكو، فيما حصل الحزب الشيوعي على 13 مقعدا.

المصدر: نوفوستي