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موسكو: تزايد نشاط الناتو في البحر الأسود يقوض استقرار المنطقة

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موسكو: تزايد نشاط الناتو في البحر الأسود يقوض استقرار المنطقة
Sputnik GRIGORY SYSOEV
نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن تزايد نشاط الناتو في البحر الأسود يقوض استقرار المنطقة وأن موسكو سترد على ذلك "بشكل مناسب".

وقال غروشكو على هامش جلسة مجلس الشؤون الخارجية والدفاعية، اليوم السبت، ردا على سؤال عن الموقف الروسي من نشاط الناتو في المنطقة المذكورة، إنه "سلبي بالطبع، ولا يساهم النشاط في منطقة البحر الأسود في تعزيز الأمن، وإنما يقوض استقرار المنطقة".

وتابع: "بالطبع سنتخذ جميع الإجراءات الضرورية لاحتواء المخاطر المرتبطة بتزايد نشاط الناتو في هذه المنطقة، ونتابع باهتمام تطور خطط الحلف لتعزيز الحضور في هذه المنطقة وسنرد عليه بشكل مناسب".

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وأضاف: "نحن على قناعة بأن أمن المنطقة يجب ضمانه من خلال تعاون الدول المطلة على البحر الأسود قبل كل شيء"، مشيرا إلى أن كل ما هو ضروري لهذا التعاون متوفر.

كما تطرق نائب الوزير إلى نشر منظومة "ثاد" الصاروخية الأمريكية للدفاع الجوي في رومانيا، قائلا إن هذه العملية تثير تساؤلات بشأن أغراضها، وطبيعة الأعمال التي ستجري في المنشآت العسكرية على أراضي رومانيا ومدة بقائها فيها.

المصدر: نوفوستي

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