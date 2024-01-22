هل اقتربت "الحرب الكبرى" بين إسرائيل وحزب الله؟

مع بلوغ التوتر عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية مستوى غير مسبوق، كشف موقع "والا" العبري عن تجهيز الجيش الإسرائيلي خطة لإيواء نحو مائة ألف شخص على الحدود الشمالية.

يأتي ذلك بموازاة تصاعد حدة الخطاب الاسرائيلي بشأن اللجوء إلى الخيار العسكري في التعامل مع الوجود العسكري لحزب الله على الحدود الشمالية حيث أعلن وزير الدفاع يوآف غالانت خلال لقاءه نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو في تل أبيب أن إسرائيل تفضل الحل الديبلوماسي لكنها تستعد للخيار العسكري مشددا على أن الحرب ستكون صعبة بالنسبة لإسرائيل لكنها مدمرة لحزب الله ولبنان.

هذا وكشفت مصادر إسرائيلية لصحيفة يديعوت أحرونوت عن مقترح هدنة قدمه ضباط إسرائيليون، يقضي بفرض وقف إطلاق النار على الجبهة الشمالية لمدة يومين، وفي حال انتهاكه يتم استهداف جنوب لبنان بهجوم قوي.

فهل تؤشر التحركات الإسرائيلية على الجبهة الشمالية على وجود قرار بتوسيع نطاق المواجهة؟ وهل تنجح الوساطات الدولية في منع خيار الحرب؟

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