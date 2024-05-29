القوات الإسرائيلية تواصل حملات المداهمة والاعتقال في مناطق الضفة الغربية (فيديوهات+صورة)

استأنفت قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء مداهماتها في مناطق عدة بالضفة الغربية، وشنت حملة اعتقالات واسعة طالت الفلسطينيين.

وفي التفاصيل، اعتقلت القوات الإسرائيلية على حاجز دير شرف غرب مدينة نابلس شمال الضفة، فني التخدير والإنعاش في مستشفى "الشهيد ثابت ثابت" الحكومي بمدينة طولكرم.

وقالت مصادر محلية إن "قوات الاحتلال على الحاجز أوقفت مركبة الإسعاف أثناء عودتها من تحويل مريض إلى مستشفيات نابلس، واعتقلت ساري محمد حافظ قشوع واقتادته إلى جهة مجهولة".

واعتقلت القوات الاسرائيلية، صباح اليوم، شابا من ضاحية ارتاح جنوب مدينة طولكرم شمال الضفة، بعد أن داهمت منزله.

كما داهم الجيش الإسرائيلي بلدة عتيل شمال طولكرم، وسط إطلاق للقنابل الصوتية، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

واقتحم الجيش الإسرائيلي فجرا، مدينة قلقيلية غرب الضفة، واعتقل 5 مواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن "قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة الشاب "المطارد" طارق داوود وقامت بتفتيشه وتخريب محتوياته، قبل أن تعتقل والده ووالدته وشقيقيه وذلك للضغط عليه لتسليم نفسه".

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية مواطنا بعد مداهمة منزله وتفتيشه بالمدينة.

واعتقل الجيش الإسرائيلي، 15 مواطنا من بلدتي سعير ويطا شمال وجنوب مدينة الخليل، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما اعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، صحفيا بعد مداهمة منزله وتفتيشه في منطقة أبو رمان بمدينة الخليل.

واقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم، مدينة طوباس، وأفادت مصادر محلية بأن" قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من بوابة عاطوف شرقها، وانتشرت في عدة أحياء وداهمت منازل لمواطنين".

وشهدت المدينة تزامنا مع اقتحام القوات الاسرائيلية انقطاعا للتيار الكهربائي، واندلاع مواجهات.

المصدر: RT