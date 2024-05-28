اعتراف إيرلندا بدولة فلسطين يدخل حيز التنفيذ

دخل قرار الحكومة الإيرلندية بالاعتراف بدولة فلسطين اليوم الثلاثاء حيز التنفيذ، في الوقت الذي حث فيه رئيس الوزراء سيمون هاريس إسرائيل على "وقف الكارثة الإنسانية" في غزة.

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وقال هاريس في بيان: "كنا نرغب في الاعتراف بفلسطين في نهاية عملية السلام لكننا اتخذنا هذه الخطوة مع إسبانيا والنرويج لإبقاء معجزة السلام حية".

وبالتزامن مع الإعلان الإيرلندي،تبنت الحكومة الإسبانية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، مرسوما يعترف رسميا بدولة فلسطين، وشدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على أن "هذا الاعتراف "خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام".

المصدر: أ ف ب