"حزب الله" يبث لقطات من استهدافه تجهيزات تجسسية في موقع العباد الإسرائيلي (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية سابقة له ضد الجيش الإسرائيلي، استهدف فيها التجهيزات التجسسية في موقع العباد العسكري عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية التجهيزات التجسسية في موقع العباد التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية".

وأبان الفيديو لحظة إطلاق صاروخ موجه على الموقع الإسرائيلي، وبدائرة حمراء، أشار "الحزب" إلى مكان إصابة الهدف.

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وفي إطار "دعم غزة وخلق جبهة مساندة لها" ضد الجيش الإسرائيلي، ينفذ "حزب الله" منذ إطلاق حركة "حماس" لعملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، عمليات نوعية ضد إسرائيل، مشددا على أن توقف عملياته رهن بتوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ومؤخرا، شهدت الحدود اللبنانية الجنوبية ازديادا كبيرا في عدد هذه العمليات، إذ إنه يوم أمس الاثنين، نفذ "حزب الله" 11 عملية ضد إسرائيل، مستخدما عشرات الصواريخ وطائرات مسيّرة وغيرها من الأسلحة، بعد أن كان قد نفذ يوم الأحد 16 عملية أيضا.

المصدر: RT