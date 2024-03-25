لماذا تجنب واشنطن كييف مسؤولية هجوم كروكوس وتتهم داعش؟

متجاهلة استمرار التحقيقات، وظهور معطيات ترجح ارتباط منفذي الهجوم الإرهابي في ضواحي موسكو بأوكرانيا، جددت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس التأكيد على موقف البيت الأبيض الرافض

لاتهام نظام كييف بالوقوف وراء الهجوم الإرهابي، مشيرة إلى أن تنظيم داعش خرسان الإرهابي يتحمل المسؤولية بكل المقاييس.

وفي تعقيبها بمقال نشرته على صحيفة "كامسمولسكايا برافدا" الروسية اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية واشنطن بمحاولة اختلاق الأعذار والتستر على نظام كييف.

فما هي خلفيات الإصرار الأمريكي على تجنيب كييف مسؤولية الهجوم الإرهابي؟ وما هي احتمالات ارتباط الهجوم الإرهابي بتوظيف استخباراتي غربي لتنظيم داعش؟

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