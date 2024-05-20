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الطيارون الأوكرانيون يتدربون على قيادة مقاتلات Dassault Alpha Jet الفرنسية الخفيفة

العلوم والتكنولوجيا

الطيارون الأوكرانيون يتدربون على قيادة مقاتلات Dassault Alpha Jet الفرنسية الخفيفة
topcor.ru
مقاتلة التدريب الميدانية الفرنسية Dassault Alpha Jet
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نشرت الشبكات الاجتماعية صورا أظهرت تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات Dassault Alpha Jet الفرنسية الخفيفة.

وقد تلقى الطيارون قبل ذلك دورات تدريبية نظرية في بريطانيا، والخطوة التالية هي التدريب العملي على مقاتلات "إف – 16". بينما قالت قناة تليغرام Dambiev التي نشرت الصور إنه من غير المعلوم متى التقطت تلك الصور.

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يذكر أن مقاتلات Dassault Alpha Jet الفرنسية والألمانية الصنع تستخدم في الجيش بالفعل  كطائرات تدريب، لكن يمكن استخدامها كذلك كمقاتلات ميدانية خفيفة. وتزود المقاتلات بمدفع Mauser عيار 27 ملم. ويمكنها أن تحمل تحت جناحيها حتى 2500 كلغ من القنابل والصواريخ.

وقالت القناة إنه نظرا للتدمير التام تقريبا لأسطول مقاتلات "سو-25" الميدانية الأوكرانية يمكن استخدام Dassault Alpha Jet لتوجيه ضربات إلى الأهداف البرية في حال تم تسليمها لأوكرانيا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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