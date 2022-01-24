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وليد جنبلاط: كِلِن يعني كُلنا!

أخبار العالم العربي

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رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني يتحدث عن انحسار دور الأحزاب اللبنانية التقليدية.

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