كيف استنزفت ضغوط واشنطن لدعم أوكرانيا قدرات جيوش أوروبا؟

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن دول الحلف استنفدت قدرة مخزوناتها على تزويد كييف بالقذائف، وهي تنظر في مهمة زيادة إنتاجها من الذخائر

و أضاف ستولتنبرغ أن النزاع في أوكرانيا دخل مرحلةَ المعركةِ اللوجستية حسب وصفه..

وفي هذا السياق حمل رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان الرئيسَ الأمريكي مسؤولية إضعافِ الاقتصاد الأوروبي عبر دعم كييف، قائلا إن واشنطن تدافع عن مصالحها على حساب المصالح الأوروبية، وأضاف أوربان أن الإجراءات والعقوبات التي اتُخذت ردا على الصراعِ الأوكراني، أدت لخسارةِ أوروبا استقلالها وقوتها الاقتصادية والعسكرية بينما لم تتاثر الولايات المتحدة الغنية بمصادر الطاقة الرخيصة.

فإلى أي حد تستنزف الحرب الأوكرانية مواردَ الجيوش الأوروبية؟

Your browser does not support audio tag.