فصائل غزة لإسرائيل.. وقف الحرب شرط أساسي لأي صفقة تبادل أسرى

على وقع التصعيد العسكري في الميدان، تشهد مفاوضات وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل مخاضا عسيرا نظرا للفجوة الكبرى بين مطالب الطرفين..

وأمام حالة المراوحة على طاولة التفاوض، يرتفع منسوب المخاوف من كارثة انسانية في ظل التهديدات الاسرائيلية بتنفيذ عملية عسكرية في رفح.. السباق بين نجاح المفاوضات والتصعيد العسكري هو محور هذه الحلقة من استديو بيروت ونستضيف فيها الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي محمد الحاج موسى.

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