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"حزب الله" يستهدف موقع المطلة التابع للجيش الإسرائيلي (فيديو)

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نشر "حزب الله" اللبناني، مساء الخميس، مشاهد من عملية استهداف موقع المطلة التابع للجيش الإسرائيلي بمسيرة هجومية مسلحة بـ"صواريخ S5" على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وعرض الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو لعملية "استهداف موقع المطلة التابع للجيش الإسرائيلي بمسيرة هجومية مسلحة بصواريخ S5".

وشن "حزب الله" يوم الخميس هجوما صاروخيا على شمال إسرائيل، استهدف مواقع عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي.

كما استهدف "حزب الله" يوم الخميس "ثكنة ‏زرعيت ورافعة التجهيزات والتجهيزات التجسسية المستحدثة في الثكنة بالأسلحة الموجهة وقذائف ‏المدفعية، والتجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع جل العلام".

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا وتبادلا للقصف مع تصاعد حدة الاشتباكات، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي يوم الخميس عملية ضد حزب الله اللبناني في جبل شمس بالبقاع شرقي لبنان.

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المصدر: RT

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