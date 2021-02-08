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اللقاح الروسي يتربع على عرش الصدارة عالميا

أخبار العالم

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تغييرات دراماتيكية في تقييم الدول ومراكز الأبحاث والجهات العلمية للقاح "سبوتنيك في" الروسي الذي كان حتى الأمس القريب موضع تشكيك بل ومحاربة..

الرئيس فلاديمير بوتين أعلن ما اعتبره حقيقة مسلمة، تتمثل بأن روسيا تحتل اليوم مركز الصدارة عالميا في ابتكار اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.
في السياق صنفت وكالة "بلومبيرغ"،  هذا اللقاح كأكبر إنجاز علمي منذ العهد السوفيتي، وكتبت صحيفة جورنال دو ديمانش الفرنسية أن ميزاته فرضت نفسها في نهاية المطاف.
دلالات الإقبال على اللقاحات الروسية و أسباب تأخر بعض الدول في تسجيلها، ودورها في مواجهة هذه الجائحة التي لاتزال تؤرق العالم - في حلقة "بالتفاصيل".

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