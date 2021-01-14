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بايدن وأردوغان.. ما فرص حل أزمة إس-400؟

أخبار العالم

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بين مد يد الحوار إلى الولايات المتحدة والتمسك بصفقة منظومة الدفاع الروسية إس 400 باليد الأخرى، تقف تركيا في نقطة اللاعودة حسب تصريح لوزير دفاعها خلوصي أكار..

والذي أكد أن التراجع في هذه المرحلة في غاية الصعوبة، داعيا واشنطن إلى الابتعاد عن لغة التهديد وفرض العقوبات، وفي مقابل خطاب وصف بالهادئ تجاه واشنطن..

عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لانتقاد حلف الناتو متهما حلفاءه بترك بلاده لوحدها في مواجهة الإرهاب، كما انتقد الإدارة الأمريكية لتقديمها مساعدات لوحدات حماية الشعب الكردية المصنفة إرهابية في تركيا.
فكيف تفهم الدعوة التركية للحوار مع واشنطن بشأن إس 400 الروسية ؟ وما الذي تعكسه محاولات التهدئة التركية على العديد من الجبهات؟ وإلى أي مدى ستتجاوب الإدارة الأمريكية الجديدة مع دعوات أنقرة؟

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