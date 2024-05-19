واشنطن ونيامي تعلنان في بيان مشترك بدء انسحاب القوات الأمريكية من النيجر

أعلنت واشنطن ونيامي في بيان مشترك الأحد، أن انسحاب القوات الأمريكية من النيجر الذي طلبه النظام العسكري الحاكم بدأ، ويتوقع أن ينتهي في 15 سبتمبر "على أبعد تقدير".

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وأكد البلدان أنهما "توصلا إلى اتفاق لفك الارتباط بهدف تنفيذ انسحاب القوات الأمريكية الذي بدأ بالفعل. ومن ثم تم الاتفاق على أن فك الارتباط هذا سينتهي في 15 سبتمبر 2024، على أبعد تقدير".

يوم الأربعاء الماضي، صرح مسؤول عسكري أمريكي لوكالة نوفوستي، بأن الولايات المتحدة، في إطار انسحاب قواتها من النيجر، أعادت حوالي 60 عسكريا إلى ألمانيا، حيث سيواصلون الخدمة.

من جانبها، اعتبرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من النيجر، يعد بمثابة نصر استراتيجي آخر لروسيا.

المصدر: AFP