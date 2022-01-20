اللجوء إلى أوروبا حلم يتحول إلى كابوس.. والثمن 15 ألف يورو

حاول آلاف اللاجئين الوصول إلى أوروبا عبر بيلاروسيا ،منهم من نجح في تحقيق غايته، وبعضهم لقي حتفه في رحلة الشقاء، والأكثر خاب أملهم وتبددت أحلامهم بعد أن تصدت لهم القوات البولندية.

وبينما اختار البعض العودة إلى بلاده يبقى المئات عالقين قرب الحدود. منهم أبو عارف وأسرته، مهاجرون من سوريا.. تفاصيل رحلتهم في تقريرنا الخاص "الثمن 15 ألف يورو".