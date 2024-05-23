بمشاركة عراقية.. الملحقون العسكريون الأجانب في روسيا يزورون الأسطول الشمالي (فيديو)

زار وفد من الملحقين العسكريين للدول الصديقة المعتمدين في روسيا مكون من 58 دبلوماسيا عسكريا أجنبيا برئاسة اللواء العراقي عباس الموسوي الأسطول الشمالي في مدينة مورمانسك.

وبدعوة من وزارة الدفاع الروسية، قام الوفد بجولة تعريفية على الأسطول الشمالي وفقا لخطة عمل الوزارة مع السلك الدبلوماسي العسكري، كما التقوا بقائد الأسطول الشمالي ووضع إكليل من الزهور على نصب الجنود الروس في المدينة تكريما لتضحياتهم في الحرب العالمية الثانية.

وأبدى الموسوي إعجابه بالغواصة النووية "إيغل"، مؤكدا أنه كان يحلم منذ فترة طويلة بزيارة الغواصة وتفقدها من الداخل، وقال: "أنا مندهش من التكنولوجيا والإمكانيات العالية التي تتمتع بها هذه المركبة. أعتقد أنهم أخبرونا أكثر مما توقعت".

ويستمر برنامج إقامة الدبلوماسيين العسكريين الأجانب ثلاثة أيام. والتقوا أمس الأربعاء بقائد الأسطول الشمالي نائب الأدميرال قسطنطين كابانتسوف، وزاروا عدة وحدات عسكرية بحرية وتعرفوا على الظروف التي يخدم فيها بحارة بحر الشمال.

وفي يوم الخميس، في وقت مبكر من الصباح، قاموا بزيارة القاعدة الرئيسية في سيفيرومورسك، وتعرفوا على إحدى أحدث السفن الحربية الروسية - الفرقاطة "الأدميرال كاساتونوف"، وهي حاملة أسلحة صاروخية عالية الدقة، وصعد الدبلوماسيون عليها، وزاروا مهبط الطائرات، وأطلعهم ممثلو القيادة على الأسلحة التي كانت الفرقاطة مجهزة بها وأخبروهم عن قدرتها القتالية.

ثم انتقل الضيوف الأجانب إلى الرصيف حيث تتمركز الغواصتان النوويتان كراسنويارسك وأوريول.

وبعد تفقد السفن، اطلع الدبلوماسيون على معرض للأسلحة الحديثة والمعدات العسكرية والخاصة التي يستخدمها الأسطول الشمالي، من ناقلات جند مدرعة ومنشآت دفاع جوي ومركبات لإزالة الألغام. وأظهر الدبلوماسيون اهتماما خاصا بالطائرات المسيرة الحديثة وجميع أنواع المروحيات التي تستخدم على نطاق واسع، بما في ذلك في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: RT