فرقاطات الأسطول الشمالي الروسي تتدرب على التعامل مع الأهداف الجوية والبحرية (فيديو)

أعلنت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن فرقاطات تابعة للأسطول الشمالي الروسي أجرت مؤخرا تدريبات في بحر بارنتس للتعامل مع الأهداف الجوية والبحرية.

وجاء في منشور للصحيفة:" أجرت مجموعة من السفن الهجومية التابعة للأسطول الشمالي الروسي مؤخرا تدريبات في بحر بارنتس، ومن بين سفن المجموعة كانت سفينتا الأدميرال غروشكوف والأدميرال كاساتونوف، وتمكنت طواقم السفن خلال التدريبات من تدمير أهداف العدو الافتراضي".

وأظهر مقطع فيديو عرضه الأسطول الشمالي الروسي كيف تدرب أفراد طواقم السفن على تنفيذ عمليات إطلاق صواريخ دقيقة وبعيدة المدى باستخدام تقنيات المحاكاة الحاسوبية.

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وخلال التدريبات قام البحارة أيضا بإطلاق الذخيرة الحية من مدفع بعيار 130 ملم باتجاه هدف بحري تحرك على مسافة تزيد عن 10 كلم، كما قامت طواقم الفرقاطات بالتدرب على التعامل الدرونات والقوارب المسيّرة، وأطلقت النيران من منظومات صاروخية باتجاه أهداف جوية وبحرية.

وبمساعدة أنظمة التشويش السلبي ومنظومات الحرب الإلكترونية تمكن البحارة أيضا من صد هجوم جوي للعدو الافتراضي، تم تنفيذه بواسطة طائرات MiG-29K و Su-33.

المصدر: روسيسكايا غازيتا