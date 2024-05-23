الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرتين في سماء مدينة إيلات (فيديو)

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس بأن القبة الحديدية تمكنت من اعتراض مسيرتين كانتا في طريقهما إلى مدينة إيلات جنوب البلاد.

وبحسب مقطع فيديو متداول على الانترنت سمعت بوضوح أصوات انفجارات في سماء إيلات ناجمة عن إطلاق القبة الحديدية صواريخ اعتراضية دون إطلاق صافرات الإنذار.

وأشارت مراسلتنا إلى أن سكان مدينة ايلات أكدوا سماع دوي انفجارات في سماء المدينة.

وفي السياق ذاته، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، فجر الأحد الماضي، أن مقاتليها استهدفوا بواسطة الطيران المسير "هدفا حيويا" في مدينة إيلات (أم الرشراش) جنوب إسرائيل.

وبين الحين والآخر، تتبنى فصائل المقاومة في العراق قصف مناطق في إسرائيل، وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، محذرة الولايات المتحدة من أنها "ستزيد عدد العمليات المسلحة ردا على مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي".

المصدر: RT