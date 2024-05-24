"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا ميناء حيفا بالطيران المسيّر(فيديو)

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الجمعة استهداف ميناء حيفا في إسرائيل بالطيران المسيّر .

وقالت في بيان على قناتها في "تيلغرام": "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العـراق فجر اليوم الجمعة الموافق 24 مايو 2024، ميناء حيفا في أراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسيّر".

وأضاف البيان أن الاستهداف يأتي "استمرارا لنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، وسنستمر في دك معاقل الأعداء".

ويعلن الفصيل العراقي ذاته وبشكل متكرر، استهداف موانئ ومواقع إسرائيلية حساسة منذ أشهر عديدة وقبل أيام أعلنت "المقاومة العراقية" استهدفت ميناء عسقلان النفطي الإسرائيلي بواسطة صاروخ الأرقب (كروز مطور)

وفجر الأحد الماضي أعلن أيضا ضرب "هدف حيوي" في مدينة إيلات (أم الرشراش) جنوب إسرائيل.

المصدر: RT