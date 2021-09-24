التوتر بين موسكو وأنقرة... أسمع جعجعة ولا أرى طحنا
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ضيوف الحلقة كبير الباحثين في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية فيكتور ناديين-راييفسكي والكاتب والمحلل السياسي يوسف كاتب أوغلو.
ضيوف الحلقة كبير الباحثين في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية فيكتور ناديين-راييفسكي والكاتب والمحلل السياسي يوسف كاتب أوغلو.
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