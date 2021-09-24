 
مباشر
أبعاد روسية

التوتر بين موسكو وأنقرة... أسمع جعجعة ولا أرى طحنا

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rd1q

ضيوف الحلقة كبير الباحثين في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية فيكتور ناديين-راييفسكي والكاتب والمحلل السياسي يوسف كاتب أوغلو.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا