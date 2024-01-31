الديمقراطيون يموّلون وسائل التواصل الاجتماعي لدعم بايدن

تنفق لجنة العمل السياسي الديمقراطية الكبرى مليون دولار على حملة لدفع أموال لمنشئي محتوى الوسائط الاجتماعية لنشر رسائل مؤيدة لبايدن.. آشلي كارناهان – فوكس نيوز

ذكرت صحيفة بوليتيكو أن لجنة العمل السياسي PAC، وهي منظمة معفاة من الضرائب تقوم بجمع المساهمات من الحملات الانتخابية وتستخدمها لصالح أو ضد أحد المرشحين، تدعم إعادة انتخاب الرئيس بايدن وتقوم بتجنيد 150 منشئًا على TikTok وInstagram من أجل جذب الناخبين الشباب المتجهين إلى انتخابات 2024.

وقالت دانييل باترفيلد، المديرة التنفيذية لمنظمة "الأولويات"، لصحيفة "بوليتيكو" إنهم يستخدمون المؤثرين لنشر الرسائل المؤيدة لبايدن في الولايات التي تشهد منافسة مثل بنسلفانيا وويسكونسن وميشيغان وأريزونا وجورجيا.

وقال باترفيلد: "بينما كنا نتطلع إلى عام 2024، شعرنا أنه من المهم الوصول إلى الناخبين حيث كانوا يقضون وقتهم". "سنحقق نجاحًا كبيرًا في تسويق إنجازات بايدن عندما نتمكن من ترسيخها من حيث التأثير والأشخاص الحقيقيين وتلميع شخصية بايدن".

أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة NBC في نوفمبر أن واحدًا من كل خمسة ناخبين يستخدم TikTok يوميًا وأن نسبة أعلى من الشابات والأشخاص الملونين يستخدمون التطبيق بانتظام. ووجدت أيضًا أن الديمقراطيين والمستقلين هم أكثر عرضة لاستخدام التطبيق بانتظام مقارنة بالجمهوريين.

أشارت ليزا بوث من قناة فوكس نيوز إلى أن استطلاعات الرأي عند الخروج أظهرت فوز بايدن بالناخبين الشباب بأرقام مضاعفة في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، لكن استطلاعات الرأي الأخيرة تغيرت، حيث أظهرت فوز الرئيس السابق ترامب على هذه الفئة الديموغرافية.

وجد استطلاع حديث أجرته صحيفة USA TODAY بالتعاون مع جامعة سوفولك أن ترامب يتقدم على بايدن بين الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا بنسبة 37% إلى 33%. و

قال النائب السابق جيسون شافيتز، جمهوري من ولاية يوتا، إنه يشعر بالقلق بشأن رد فعل الجمهوريين على استخدام الديمقراطيين للمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. وتساءل: "سوف يستخدمون تيك توك وطرق أخرى للتواصل. ولكن ماذا سيفعل الجمهوريون؟ هذا هو السؤال الكبير."

المصدر: فوكس نيوز

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