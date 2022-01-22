روسيا ستنشئ درعاً من إس-500 للحماية من الصواريخ الأمريكية فرط الصوتية

كتب روستيسلاف زوبكوف، في "فزغلياد"، حول امتلاك روسيا ما يحميها من الصواريخ الأمريكية فرط الصوتية.

وجاء في المقال:أعلن قائد القوات الجوية الأمريكية، فرانك كيندال، أن البنتاغون يعمل "على تقنيات وبرامج لإيصال أسلحته فرط الصوتية" إلى أهدافها. وأشار إلى عدد من مزايا الصواريخ فرط الصوتية، لكنه وصفها في الوقت نفسه بأنها "باهظة الثمن مقارنة بالأسلحة التقليدية".

وفي الصدد، قال رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني" إيغور كوروتشينكو: "لا ينبغي أن يكون هناك شك في أن الأمريكيين سوف يتجاوزون عاجلاً أم آجلاً الفجوة المؤقتة مع روسيا في الأسلحة فرط الصوتية. وأجهزة استخباراتنا تخبر قيادتنا السياسية عن ذلك بدقة".

ودعا كوروتشينكو إلى "تقويم رزين للعدو" وشدد على أن القيادة العسكرية الروسية تعمل على القيام بخطوات استباقية. لذلك، إذا استخدم البنتاغون في المستقبل منظومات فرط صوتية ضد روسيا، فسوف تُصد الضربة بـ "درع" خاص من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات. وقال: "في الوقت الذي تتزود فيه الولايات المتحدة بوسائل تدمير قائمة على تقنيات فرط صوتية، فنحن نتزود على نطاق واسع بأنظمة الدفاع الجوي من الجيل الخامس إس-500".

"وقد دخلت، الآن، في طور الإنتاج التسلسلي الكمي. وهي قادرة على التعامل بفاعلية مع المنظومات فرط الصوتية الأمريكية الضاربة، في حال وقوع هجوم على روسيا".

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