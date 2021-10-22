ينتظرون الـ "كيمياء" بين بوتين وبينيت

تحت عنوان "زيارة تعارف"، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، عن زيارة رئيس وزراء إسرائيل إلى روسيا، والآمال المتبادلة بين الدولتين بخصوص إيران وسوريا.

وجاء في المقال: يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بأول زيارة له إلى روسيا، اليوم الجمعة، يجتمع خلالها مع الرئيس فلاديمير بوتين لأول مرة، في سوتشي.

وهناك من يتساءل عن "الكيمياء الشخصية" بين الزعيمين، من نمط تلك التي كانت تسم العلاقات بين فلاديمير بوتين وبنيامين نتنياهو. ولكنهم في موسكو يقولون إن العلاقات الشخصية الدافئة لا تنشأ على الفور، وهو ما لا ينبغي أن يحول دون مباحثات مثمرة ، خاصة وأن هناك ما يكفي من المسائل المهمة لكلا الطرفين.

حقيقة أن العلاقات الروسية الإسرائيلية لن تتغير إلا قليلاً مع رحيل نتنياهو كانت واضحة في زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى موسكو الشهر الماضي ولقائه الدافئ مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

جدول أعمال المباحثات باق دون تغيير. ومن بين مواضيع السياسة الخارجية، سيكون الموضوعان الرئيسيان: الوضع حول البرنامج النووي الإيراني والوضع في سوريا (وهو مرتبط أيضا بإيران). فبصرف النظر عن تركيبة الحكومة، تبقى مسألة التهديد الإيراني من أولويات إسرائيل.

لكن الإسرائيليين، من ناحية أخرى، اعتادوا عمليا على التعاون الوثيق بين روسيا وإيران ومستعدون لاستخلاص فوائد منه. مع العلم بأن توقعات إسرائيل مبالغ فيها أحيانا، فهم يأملون في أن تتمكن موسكو من ممارسة ضغوط جدية على إيران. في الواقع، لا يمكن لموسكو الحصول على شيء من طهران إلا من خلال التنازلات المتبادلة الصعبة.

في الوقت نفسه، لا تفقد موسكو الأمل في تحقيق اتفاقات مع الولايات المتحدة بشأن سوريا عبر إسرائيل، بما في ذلك مستقبل التنف.

كتبت وسائل إعلام إسرائيلية أن روسيا طلبت من إسرائيل المساعدة في استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بصيغة ثلاثية على مستوى مجالس الأمن. لدى موسكو سبب للأمل في أن تتمكن إسرائيل من جعل الأمريكيين أكثر مرونة، خاصة وأن الجيش الإسرائيلي يثمن عالياً عمل روسيا في سوريا، سواء في محاربة الإرهاب أو في سياسة المصالحة.

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