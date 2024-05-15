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إسرائيل.. إصابة مبنى غير مأهول في سديروت بصاروخ أطلق من غزة (صور)

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إسرائيل.. إصابة مبنى غير مأهول في سديروت بصاروخ أطلق من غزة (صور)
Legion-Media
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أعلنت بلدية سديروت اليوم الأربعاء أن مبنى غير مأهول وسط المدينة أصيب بصاروخ أطلق من غزة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه تم إطلاق 3 صواريخ على مستوطنة سديروت وتم اعتراض اثنين منها.

وأفاد مراسلنا، بإطلاق صفارات الإنذار تحسبا من الغارات الجوية في مستوطنة سديروت، ومستوطنتي نير عام، وإيفيم، بغلاف غزة الشمالي.

ولاتوجد أي تقارير أو معلومات عن وقوع إصابات.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن صافرات الإنذار دوت للمرة الثانية خلال ساعة في مستوطنتي سديروت وعوتاف عند الحدود مع غزة.

وكتبت الإذاعة في منشور مقتضب على منصة "إكس": "للمرة الثانية خلال ساعة، تم تفعيل صافرات الإنذار في سديروت وعوتاف".

المصدر: RT

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