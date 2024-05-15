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نكبة فلسطين و"استقلال إسرائيل".. بيان فلسطيني وفيديو لقائد عسكري إسرائيلي من رفح

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نكبة فلسطين واستقلال إسرائيل.. تمسك فلسطيني بالأرض وفيديو لقائد عسكري إسرائيلي من رفح
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أكد رئيس الوزراء وزير خارجية فلسطين محمد مصطفى في الذكرى الـ76 للنكبة الفلسطينية أن وعي الشعب وتمسكه بأرضه ووطنه سيسقط كل محاولات التهجير المستمرة منذ النكبة.

وأضاف الوزير في بيان: "وليس آخرها مخططات تهجير أهلنا في غزة بعد 8 أشهر من عمليات التدمير الممنهج والإبادة الجماعية المستمرة والتي تسببت بأكثر من 100 ألف من الشهداء والجرحى".

وشدّد الوزير مصطفى على أن "تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس لن تدفع شعبنا للركوع والاستسلام والرحيل، وسيصمد شعبنا وقيادته في وجه التهديدات الإسرائيلية كما صَمد طيلة العقود الماضية".

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وفي البيان، قال رئيس الوزراء الفلسطيني: "إحياء أبناء شعبنا في الوطن والشتات في مختلف بقاع العالم لذكرى النكبة، وتصاعد التأييد الدولي للقضية الفلسطينية والتظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها أغلب دول العالم، يؤكد أن الحق الفلسطيني لا يسقط بالتقادم، ويعكس إيمان العالم بحقوق شعبنا، ويكشف قبح الاحتلال وزيف روايته، ويقربنا أكثر فأكثر من إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس".

ومع ذكرى النكبة التي تعتبرها إسرائيل ذكرى "يوم  الاستقلال"، بثّ قائد الفرقة 162 في الجيش الإسرائيلي رسالة بمناسبة ذكرى "يوم الاستقلال" الـ76 من داخل أحد بيوت رفح في غزة التي باشرت إسرائيل فيها عملية عسكرية لا تزال محدودة النطاق حتى الآن.

المصدر: RT

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