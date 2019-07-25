روسيا وجهت ضربة لمفهوم التحالف

تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا والكسندرا فوكينا، في "كوميرسانت"، حول اقتراح روسي لتشكيل ما يشبه منظمة الأمن والتعاون الأوروبية في الخليج.

وجاء في المقال: صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، للصحافيين، أمس، بأن روسيا قد تدعو لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمنع التصعيد في منطقة الخليج. وكان، عشية ذلك، طرح المفهوم الروسي الجديد للأمن الجماعي في الخليج، على ممثلي الدول العربية وإيران وتركيا والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ودول بريكس.

تقترح موسكو إنشاء منظمة للأمن والتعاون في منطقة الخليج، تضم، بالإضافة إلى اللاعبين الإقليميين، روسيا والصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند. تعتزم وزارة الخارجية الروسية البدء في تطبيق مفهوم مكافحة الإرهاب وتسوية النزاعات الإقليمية وحل النزاعات حول البرنامج النووي الإيراني.

هذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها روسيا فكرة نظام أمن جماعي في منطقة الخليج. فقد بذلت مثل هذه المحاولات في أواخر التسعينيات، عندما ظهر خطر الغزو الأمريكي للعراق، وفي الألفينيات. إلا أن مبادرة موسكو لم تحصل، آنذاك، على دعم حقيقي.

وفي الصدد، قال نائب رئيس رابطة الدبلوماسيين الروس، أندريه باكلانوف، الذي شارك مرارا في مباحثات حول فكرة إنشاء منظمة أمن جماعي في المنطقة: ""نراهن الآن على تفهم أكبر من دول المنطقة، التي يبدو أنها اقتنعت بأنه كان ينبغي أن تدعم بقوة مقترحات روسيا من أجل تجنب الحرب والفوضى في المنطقة". وحسب قوله، يعتزمون هذه المرة في موسكو "الاستفادة من التجربة الإيجابية لحلحلة الوضع في سوريا"، بالإضافة إلى الاتصالات الوثيقة التي تم تأسيسها مؤخرا مع اللاعبين الإقليميين.

وفي الوقت نفسه، سيكون على المفهوم الروسي للتسوية الإقليمية أن ينافس محاولات الغرب العملية التقليل من حدة "حرب الناقلات" مع إيران. فمنذ يونيو (بعد أن هاجم مجهولون ناقلات النفط عدة مرات في خليج عمان)، طرحت الولايات المتحدة فكرة إنشاء تحالف بحري لحماية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب قبالة ساحل إيران واليمن..

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