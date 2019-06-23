لماذا يتجنبون الحرب مع إيران؟

"معركة ناقلات"، عنوان مقال بولينا خيمشياشفيلي والكسندر أتاسونتسيف، في صحيفة "آر بي كا"، عن أن الدخول في حرب مباشرة مع إيران ليس في مصلحة الولايات المتحدة والدول العربية.

وجاء في المقال: تتهم الولايات المتحدة إيران بتنظيم الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان، لكن الجمهورية الإسلامية تنفي كل هذه الاتهامات.

إحدى أولى النتائج كانت ارتفاع أسعار النفط. فقد ارتفع خام برنت بنسبة 3.66%، فوق 62 دولارا للبرميل؛ وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر يوليو بنسبة 4.17% إلى 53.28 دولار للبرميل. ويمكن للنفط أن يرتفع أكثر في حال كانت هناك مشاكل شحن في منطقة الخليج، فخليج عمان، في طريق نقل النفط عبر مضيق هرمز، من حيث يمر 40% من الإمدادات العالمية.

وهكذا، فالأوروبيون، آخذين بعين الاعتبار طبيعة التصريحات الأمريكية، يدعون إلى عدم التصعيد. كما تحدث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، عن أن العالم لا يستطيع تحمل حرب أخرى في الشرق الأوسط.

فيما تستبعد إيران والولايات المتحدة حتى الآن احتمال نشوب صراع عسكري، وتبقى السياسة الأمريكية على حالها: ضغوط اقتصادية ودبلوماسية لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.

وفي الصدد، قال الخبير في شؤون الشرق الأوسط، دميتري فرولوفسكي، إن الموقف الأمريكي من حوادث الناقلات يشبه الضغط الذي تمارسه واشنطن على كوريا الشمالية. حينها أرسل ترامب أيضا سفنا حربية إلى كوريا الديمقراطية، ما ساعد في تنشيط المفاوضات، لكن في حالة إيران، هناك خطر أن لا تعمل هذه التكتيكات. وأضاف: "إيران دولة أكثر يأسا، وهناك شعور بأن إدارة ترامب لا تعرف تماما مع من تتعامل". ووفقا لـ فرولوفسكي، لا يمكن استبعاد احتمال اندلاع صراع عسكري، لكن حربا أخرى في الشرق الأوسط، مع خصم خطير وعواقب وخيمة للغاية، لا تصب في مصلحة البيت الأبيض.

أما رئيس الأبحاث في معهد حوار الحضارات، أليكسي ملاشينكو، فعبر في حديثه مع "آر بي كا"، عن أن الوضع الحالي سيؤدي إلى تفاقم العلاقات بين الدول العربية والولايات المتحدة مع إيران، لكنه لن يؤدي إلى صدام مباشر.

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