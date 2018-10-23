الكرملين: يجب الاعتماد على معلومات رسمية مؤكدة في التعامل مع قضية خاشقجي

دعت الرئاسة الروسية اليوم إلى الاعتماد على معلومات رسمية موثوق بها في التعامل مع قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي أدلى به اليوم: "للرد على قضية الصحفي (خاشقجي) نحتاج إلى معلومات مؤكدة، وقد سمعنا تصريحات رسمية من الرياض تشدد على عدم تورط أفراد العائلة الحاكمة في ما حصل، ونأخذها في عين الاعتبار، وكل ما تبقى يعود للتحقيق، ولا بد من الاعتماد هنا على معلومات رسمية مؤكدة".

يتبع..