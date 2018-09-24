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لودريان: الاتفاق الروسي التركي حول إدلب فرصة يجب اغتنامها

أخبار العالم العربي

لودريان: الاتفاق الروسي التركي حول إدلب فرصة يجب اغتنامها
Reuters Amr Alfiky
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
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صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بأن الاتفاق بين روسيا وتركيا حول إدلب يمثل فرصة يجب اغتنامها، مشيرا إلى أنه يرغب بمناقشة الملف السوري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وأكد الوزير الفرنسي خلال مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن فرنسا تؤيد تبني قرار أممي دعما لهذه المبادرة، ولكن بشرط أن يتم وضعه في سياق أوسع للعملية السياسية.

وقال إن "الدبلوماسية يجب أن تتغلب على منطق الحرب"، مشيرا إلى أنه سيعقد هذا الأسبوع اجتماع وزاري لما يسمى بـ "المجموعة المصغرة" التي تضم عددا من الدول الغربية وحلفاءها في المنطقة، وأن الاجتماع سيكون مكرسا لسوريا.

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وحذر من خطر "حرب مستمرة" في حال عدم إيجاد حل سياسي في سوريا. وقال: "من مسؤولية (الرئيس السوري) بشار الأسد وكذلك من يدعمونه إيجاد حل سياسي... وإن لم يتم ذلك سيكون هناك خطر الانزلاق نحو حرب مستمرة في المنطقة".

يذكر، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان اتفقا يوم 17 سبتمبر الجاري على إقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية بحلول 15 أكتوبر المقبل.

المصدر: وكالات

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