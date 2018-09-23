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"هكر" يخترق حساب مشعان الجبوري على "فيسبوك" وينشر تعليقات محرجة

أخبار العالم العربي

@mashanaljabouri
حساب النائب العراقي السابق مشعان الجبوري
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تعرض حساب النائب العراقي السابق مشعان الجبوري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوم الأحد، إلى القرصنة من قبل مجهولين لم تُحدد هويتهم بعد.

ونشر "الهكر" تغريدة مثيرة للجدل وكتب نيابة عن الجبوري: "باسمي واسم عشيرتي، بايعت نفسي خليفة للمسلمين من بعد أبو بكري البغدادي".

وناشد الجبوري عبر صفحته على "تويتر" الجميع لمساعدته في إغلاق حسابه على "فيسبوك" لإيقاف "سخافات" الهكر التي انتقلت إلى تويتر لارتباط الحسابين ببعضهما.

وبعد أكثر من ساعة تقريبا توقفت الصفحة الرسمية بالجبوري والتي وثقها قبل سنوات موقع "فيسبوك" بالعلامة الزرقاء.

ومشعان الجبوري نائب مثير للجدل معروف بتصريحاته "النارية"، كان معارضا للرئيس صدام حسين ثم عارض النظام الحالي في بدايته وكان يمتلك قناة الزوراء المؤيدة للمقاومة العراقية ضد الأمريكيين واتهم بأنه يروج لتنظيم القاعدة ثم صار مطلوبا للقضاء قبل أن يعود قبل 5 سنوات ليصبح بعدها مباشرة نائبا في البرلمان العراقي بدورته السابقة لكنه لم يفز بالدورة الحالية.

المصدر: RT

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