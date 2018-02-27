قناة "RT" توقع مذكرة تعاون مع وكالة الأنباء الإماراتية

وقعت قناة "RT" الناطقة بالعربية، الثلاثاء 27 فبراير، مذكرة تعاون مع وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بهدف تبادل الأخبار والمعلومات وتعزيز آليات التعاون المشترك بين الطرفين.

وقامت مديرة قناة "RT" الناطقة بالعربية، مايا مناع، والمدير التنفيذي لـ"وام"، محمد جلال الريسي بالتوقيع على المذكرة في مقر المجلس الوطني للإعلام في أبوظبي، بحضور مدير عام المجلس الوطني للإعلام، منصور إبراهيم المنصوري.

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وقالت مديرة قناة "RT" الناطقة بالعربية: "نحن في قناة روسيا اليوم نتابع النقلة السريعة والمميزة التي شهدتها وكالة أنباء الإمارات "وام" كوكالة تواكب التطور الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضافت مناع أن فكرة التعاون مع "وام" كانت من الخيارات الواعدة في منطقة الخليج.

من جهته، أفاد المنصوري بأن "التوقيع على هذه المذكرة يأتي تجسيدا لاستراتيجية المجلس الوطني للإعلام الرامية إلى تعزيز أواصر التعاون والشراكات مع أهم الفاعلين في القطاع الإعلامي العالمي، بما يلبي أهداف دولة الإمارات الوطنية ومتطلبات خطتها المئوية 2071".

وقال المنصوري إن "التعاون سيتيح فرصة التبادل الإعلامي".

وبموجب هذه الاتفاقية سيعمل الطرفان على تطوير العلاقات والتعاون الإعلامي وتعزيز العلاقات الثنائية في صناعة الإعلام، والقيام بتبادل الأخبار والمعلومات والبرامج بما يخدم الطرفين.

المصدر: RT

ياسين بوتيتي