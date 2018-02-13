توقيع مذكرة تعاون بين RT والتلفزيون الفلسطيني

وقعت قناة RT الفضائية الروسية والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفسطيني، اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون في تبادل المواد الإعلامية بين الجانبين.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل رئيسة تحرير RT مارغاريتا سيمونيان، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد عساف.

وجرت مراسم التوقيع بحضور ورعاية الرئيس محمود عباس، على هامش زيارته الرسمية إلى موسكو، حيث التقى، أمس الاثنين، الرئيس الروسي فلادمير بوتين.

وقالت رئيسة تحرير قناة RT مارغاريتا سيمونيان: "هذا شرف كبير، ومن دواعي السرور بالنسبة لنا أن نوقع هذه الاتفاقية وأن تكون لدينا مثل هذه العلاقات الوثيقة مع فلسطين. نحن نعلم أن قناتنا معروفة هناك ونحرص على أن تبقى نزيهة وفعالة وذات مصداقية ومنصفة. أعتقد أن هذا هو سبب حب المشاهدين للقناة. ويطيب لنا أن نخبركم بأن هناك اتفاقية تم توقيعها وسنتمكن من التعاون مع التلفزيون الفلسطيني بشكل أوثق".

من جهته، ذكر أحمد عساف أن الاتفاقية تتيح التعاون بين البلدين في مجال تبادل المواد الإخبارية والبرامج التلفزيونية وتبادل الخبرات بين الجانبين. وأكد الوزير الفلسطيني تطلع بلاده إلى توسيع التعاون مع جميع الشبكات الإخبارية العالمية.

وأضاف أن الاتفاقية مع RT تأتي "في إطار الخطة الموضوعة لتطوير الإعلام الرسمي، ولتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة حول العالم، ومن أجل إيصال صوت فلسطين إلى العالم ولفت أنظار العالم لفلسطين".

المصدر: RT + الحياة الجديدة

قدري يوسف