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شولتس: الهجوم الإسرائيلي البري على رفح سيكون عملا غير مسؤول

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شولتس: الهجوم الإسرائيلي البري على رفح سيكون عملا غير مسؤول
Globallookpress
المستشار الألماني أولاف شولتس
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قال المستشار الألماني أولاف شولتس يوم السبت إن شن إسرائيل هجوما بريا على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة سيكون عملا غير مسؤول وسيؤدي إلى خسائر فادحة في أرواح المدنيين.

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وأضاف شولتس خلال فعالية تم بثها عبر الإنترنت ونظمتها مجموعة "آر.إن.دي" الألمانية الصحفية "نعتقد أن الهجوم على رفح سيكون غير مسؤول. ونحذر منه".

وتابع شولتس "لا نعتقد أن هناك أي نهج لا يؤدي في نهاية المطاف إلى خسائر لا تصدق في أرواح المدنيين الأبرياء"، مضيفا أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بذلك.

وعلى الرغم من الضغوط الأمريكية الشديدة والقلق الذي عبر عنه السكان والمنظمات الإنسانية، قالت إسرائيل إنها ستواصل توغلها في رفح، إلى حيث لجأ أكثر من مليون نازح خلال الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة التي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.

المصدر: "رويترز" + RT

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